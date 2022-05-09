Вероятность вступления Южной Осетии в состав России при Алане Гаглоеве оценили

Политолог Асафов считает, что политика Южной Осетии при Гаглоеве к России не изменится

Международный политический процесс сузился до одной-двух тем, что повлияло на появление контекста, когда авторы второго ряда пытаются решать отложенные вопросы. Политика Алана Гаглоева в отношении Росси не отличается от политики Анатолия Бибилова. Так оценил выборы в Южной Осетии и вступление республики в состав России в разговоре с «Лентой.ру» политолог Александр Асафов.

«Широкий доступ»

Действующий президент Южной Осетии Анатолий Бибилов признал поражение во втором туре выборов и поздравил с победой своего оппонента Алана Гаглоева, пожелав ему успешной работы. Лидер республики подтвердил, что референдум о присоединении республики к России состоится, а его преемник отметил, что для проведения референдума нужно заручиться поддержкой самой России.

«Культурное, экономическое и социальное пространства серьезно облегчат жизнь людей там. Присоединение откроет широкий доступ к образованию, к социальным льготам — включение в российские программы по соцпомощи, по маткапиталу. Что касается политической системы, то у нас есть несколько конфигураций в составе России, для 86 субъекта найдется оптимальная», — считает Асафов.

Политолог сообщил, что поддержка самой идеи вступления в состав России у народа Южной Осетии и у большинства политических сил республики очень высокая.

Поддержка вступления была высока все эти годы. Сегодня есть возможность это реализовать, а не просто обсудить Александр Асафов политолог

«Почти все политические силы региона солидарны в отношении к России. Переоценить российское участие в истории с выживанием страны невозможно. Политика других взглядов просто бы не избрали. Поэтому я не думаю, что по отношению к России ситуация может кардинально измениться», — поведал политолог.

«Авторы второго ряда»

Вопрос интеграции или сотрудничества с крупными странами у ряда руководителей появился уже давно, считает Асафов.

«Эта тема назрела достаточно давно и у ряда руководителей, как их называют иногда, непризнанных государств. Есть разные подходы и мысли: кто-то видит будущее через интеграцию, кто-то видит эффективное сотрудничество на совместных платформах», — сообщил политолог.

Молодому и небольшому государству выживать значительно сложнее, нежели находясь в альянсе или в составе более сильного и более ресурсного государства. Это очевидный факт Александр Асафов политолог

Политолог уверен, что сегодняшний международный политический процесс сузился до одной-двух тем, а это позволило авторам второго ряда решать отложенные вопросы.

«Косово подает заявку о вступлении в НАТО. Она не могла этого сделать никогда, потому что сама история создания государства Косово — это история очень сложная. Но сегодня они видят, что в сложившейся логике мирового политического процесса такая возможность есть», — привел пример Асафов.

Политическая контурная карта серьезно поменялась Александр Асафов политолог

Ранее действующий президент Южной Осетии Анатолий Бибилов выразил мнение, что народу республики предстоит сделать выбор между двумя идеологиями — курсом с Москвой и законом или потерей российского курса и беззаконием.