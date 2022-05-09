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Глава Южной Осетии подтвердил планы провести референдум о присоединении к России

Президент Южной Осетии Бибилов заявил, что референдум о присоединении к России состоится
Анатолий Бибилов

Анатолий Бибилов. Фото: Наталья Айриян/ РИА Новости

Действующий президент Южной Осетии Анатолий Бибилов подтвердил, что референдум о присоединении республики к России состоится. Его слова приводит РИА Новости.

Политик заявил, что документы для проведения всенародного голосования собраны и поданы в Центральную избирательную комиссию.

Референдум будет. В ЦИК должны все это рассмотреть, а потом уже подавать в Верховный суд и определять дату

Анатолий Бибиловпрезидент Южной Осетии

30 марта глава Южной Осетии Анатолий Бибилов сообщил о планах республики в скором времени войти в состав России и провести референдум по данному вопросу в ближайшие месяцы. Президент выразил уверенность, что жители республики поддержат это решение.

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6 апреля Центральная избирательная комиссия Южной Осетии зарегистрировала инициативную группу по проведению референдума о вхождении в состав РФ. В ее состав вошли 26 общественных и политических деятелей.

Кандидат в президенты республики, лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев отметил, что для проведения референдума нужно заручиться поддержкой самой России.

Бибилов признал поражение на выборах

Действующий лидер Южной Осетии Анатолий Бибилов признал поражение во втором туре выборов и поздравил с победой своего оппонента Алана Гаглоева, пожелав ему успешной работы.

Считаю, что выборы состоялись, результаты вы все знаете. Я желаю Алану Эдуардовичу успешной работы во благо народа Республики Южная Осетия и очень надеюсь, что у него все получится

Анатолий Бибиловпрезидент Южной Осетии

Гаглоев в свою очередь заявил, что первым делом на посту главы республики намерен сформировать новую команду.

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По данным ЦИК Южной Осетии по итогам обработки 18 процентов протоколов Анатолий Бибилов набрал 37 процентов голосов, его оппонент — 59,22 процента. Избирательные участки были открыты в Цхинвале и четырех районах республики, два участка работали в Северной Осетии, по одному — в Сухуме и в Москве. Итоговая явка составила 68,2 процента без учета данных за пределами страны.

Первый тур выборов президента республики состоялся10 апреля. По его результатам действующий глава государства Анатолий Бибилов, набравший 36,9 процента голосов, уступил Алану Гаглоеву, заручившемуся поддержкой 33,5 процента проголосовавших избирателей.

Выборы прошли без нарушений

Депутат Госдумы Казбек Тайсаев, принимавший участие в выборах президента Южной Осетии в качестве наблюдателя, в своем Telegram-канале сообщил, что избирательный процесс прошел без нарушений.

Никаких эксцессов в ходе выборного процесса не обнаружили — все организовано на должном уровне, избирательная комиссия работала слаженно и деятельно, каждый избиратель получал ответ на любой вопрос

Казбек Тайсаевдепутат Госдумы

Глава делегации Совета Федерации по наблюдению за выборами Сергей Цеков заявил, что российские сенаторы не выявили нарушений, способных повлиять на итоги выборов, передает РИА Новости. Он добавил, что процесс голосования был на высоком уровне, в соответствии с законодательством и в доброжелательной атмосфере.

Ранее президент Южной Осетии Анатолий Бибилов выразил мнение, что народу республики предстоит сделать выбор между двумя идеологиями — курсом с Москвой и законом или потерей российского курса и беззаконием. «Мы должны быть с Россией без промедлений и пауз на "подумать и взвесить"», — призвал он.

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Марина Совина
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