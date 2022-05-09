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В США захотели провести заседание СБ ООН из-за ракетных пусков Северной Кореи

Соединенные Штаты призывают созвать заседание Совбеза ООН 11 мая из-за пусков КНДР

Фото: KCNA / Reuters

Соединенные Штаты направили запрос о проведении в среду, 11 мая, заседания Совбеза Организации Объединенных Наций (ООН) из-за ракетных пусков Северной Кореи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник.

Собеседник агентства уточнил, что очередной запуск ракеты, который состоялся в районе порта Синпхо, вызвал у Вашингтона беспокойство.

Тем временем агентство Yonhap со ссылкой на источники сообщает, что Южная Корея и США в понедельник, 9 мая, начали проводить регулярные совместные учения своих ВВС, которые продлятся две недели. По данным агентства, в учениях задействованы истребители F-35A. Журналисты полагают, что этот жест может быть демонстрацией силы союзников.

7 мая сообщалось, что КНДР запустила одну баллистическую ракету с подводной лодки (БРПЛ) в сторону Японского моря. Глава Минобороны Японии Нобуо Киси назвал ракетный пуск Северной Кореи совершенно недопустимым и нарушающим резолюции Совета Безопасности ООН, а также подчеркнул, что Пхеньяну через посольство в Пекине был выражен протест.

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Варвара Кошечкина
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