Один из самых дорогих футболистов мира перешел в «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» объявил о переходе норвежского футболиста Холанда с 1 июля 2022 года

Английский «Манчестер Сити» объявил о переходе норвежского нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда. Об этом сообщается на сайте команды.

Руководство клуба заявило, что достигло принципиальной договоренности с «Боруссией» о переходе одного из самых дорогих футболистов мира 1 июля 2022 года. Детали трансфера зависят от окончательного согласования клубом условий с форвардом.

9 мая журналист Фабрицио Романо заявил, что Холанд подпишет пятилетний контракт с «Манчестером». По его словам, еженедельная зарплата игрока составит около 375 тысяч фунтов. Английская команда выплатит от 60 до 75 миллионов евро отступных за футболиста.

Холанд стал игроком «Боруссии» в январе 2020 года. Контракт норвежца истекает в 2024 году. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 150 миллионов евро. В текущем сезоне он провел 29 матчей во всех турнирах, отметился 28 забитыми мячами и восемью результативными передачами.