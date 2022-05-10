Умер первый президент Украины Леонид Кравчук

Первый президент Украины Леонид Кравчук умер на 89-ом году жизни

В возрасте 88 лет скончался Леонид Кравчук, первый президент Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Леонид Кравчук был президентом Украины с 1991 по 1994 год. Вместе с Борисом Ельциным и Станиславом Шушкевичем он подписал Беловежские соглашения, после которых прекратил свое существование СССР.

С июля 2020 он занимал пост председателя контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. В июне 2021 года перенес операцию на сердце, после которой находится в реанимации и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

В сентябре стало известно, что бывшего украинского лидера перевезли в реанимацию немецкой клиники. После операции сообщалось об «улучшении» его состояния.

Ранее сообщалось о смерти первого главы независимой Белоруссии Станислава Шушкевича, также подписавшего Беловежские соглашения.