Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Молдавии депутатов и епископа накажут за георгиевскую ленту

В Молдавии более ста человек, среди которых депутаты и епископ, накажут за символ Победы

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

В Молдавии к административной ответственности за демонстрацию георгиевской ленты, позиционирующейся как символ победы СССР над нацистской Германией и странами оси (нацистского блока — прим. «Ленты.ру»), привлекут более ста человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

К ответственности среди прочих планируют привлечь ряд чиновников, десять депутатов, членов парламента Гагаузии и епископа Бельцкого Маркела.

Уточняется, что число фигурантов административного дела о демонстрации ленты может вырасти — власти Молдавии продолжают устанавливать личности нарушителей введенного накануне закона.

Материалы по теме:
«Немцы цеплялись за каждый рубеж» Как Красная армия поставила финальную точку в Великой Отечественной войне
«Немцы цеплялись за каждый рубеж»Как Красная армия поставила финальную точку в Великой Отечественной войне
9 мая 2022
Чужая Победа. Почему накануне 9 мая в странах бывшего СССР сносили памятники и отменяли праздничные мероприятия
Чужая Победа.Почему накануне 9 мая в странах бывшего СССР сносили памятники и отменяли праздничные мероприятия
9 мая 2022

«Установлены 103 человека, личность еще 36 устанавливается, в отношении еще 11 человек уже составлен протокол о правонарушении», — приводит агентство слова главы генерального инспектората полиции Молдавии Виорела Чернэуцяну.

Ранее парламент Молдавии одобрил запрет на хранение и ношение георгиевской ленты, а также использование атрибутики с латинскими буквами V и Z. Нарушителям грозит крупный штраф либо общественные работы.

19 апреля решение утвердила президент республики Майя Санду, заявив, что георгиевскую ленту пора отправить в «мусорное ведро истории» и отметив, что она стала «символом войны».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валерий Розенберг
Обсудить
Последние новости
Губернатор Кировской области подал в отставку
Названы способы защитить детей от клещей
Губернатор Саратовской области уйдет в отставку
Balenciaga представила грязные и рваные кеды за 109 тысяч рублей
Строители обманули Яну Рудковскую на 30 миллионов рублей
Экс-депутата Рады объявили в международный розыск за слова на российском ток-шоу
Мошенники обманули Рудковскую на 31 миллион рублей
В Германии сообщили о планах НАТО укрепить меры безопасности
Губернатор Рязанской области отказался претендовать на следующий срок
Путин поздравил Гаглоева с избранием на пост президента Южной Осетии
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.