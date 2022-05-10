Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Локомотив-Кубань
Сегодня
14:00 (Мск)
ЦСКА
Единая лига ВТБ|1/2 финала
Динамо М
Сегодня
16:30 (Мск)
Алания
Кубок России|1/2 финала
Астон Вилла
Сегодня
22:00 (Мск)
Ливерпуль
Англия - Премьер-лига|33-й тур
Барселона
Сегодня
22:30 (Мск)
Сельта
Испания - Примера|36-й тур
Каролина Харрикейнз
Завтра
02:00 (Мск)
Бостон Брюинз
НХЛ - плей-офф|1/4 финала - Восток. 5-й матч
Торонто Мэйпл Лифс
Завтра
02:30 (Мск)
Тампа-Бэй Лайтнинг
НХЛ - плей-офф|1/4 финала - Восток. 5-й матч
Миннесота Уайлд
Завтра
04:30 (Мск)
Сент-Луис Блюз
НХЛ - плей-офф|1/4 финала - Запад. 5-й матч
Эдмонтон Ойлерз
Завтра
05:00 (Мск)
Лос-Анджелес Кингз
НХЛ - плей-офф|1/4 финала - Запад. 5-й матч
Спорт

Футболист сборной России высказался о санкциях ФИФА и УЕФА

Футболист сборной России Терехов выразил уверенность, что санкции ФИФА и УЕФА не навсегда

Фото: Александр Кулебякин / Globallookpress.com

Защитник «Сочи» и сборной России Сергей Терехов отказался считать вечными санкции Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в отношении россиян. Спортсмен высказался в интервью «Известиям».

«Я все равно уверен, что это не навсегда. Рано или поздно нас разбанят. Дай бог, чтобы скорее. И я думаю, все будет нормально», — выразил уверенность Терехов. 31-летний защитник добавил, что несмотря ни на что, будет пытаться приносить пользу национальной команде.

Российские футбольные сборные и клубы отстранили от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА. Таким образом, национальная сборная не сможет принять участие в чемпионате мира-2022 в Катаре и Лиге наций, а российские клубы не будут представлены в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге Конференций.

В активе Терехова два матча за сборную России. В составе «Сочи» он провел 23 матча в Российской премьер-лиге (РПЛ), в которых забил два мяча и сделал одну результативную передачу.

Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
Войска ЛНР вышли на административную границу республики
Власти Литвы признали Россию «осуществляющим терроризм» государством
Футболист сборной России высказался о санкциях ФИФА и УЕФА
Отношения России и КНДР оценили
Путин призвал принять дополнительные меры в связи с лесными пожарами
Экс-депутат Рады заявил о попытке оппонентов Зеленского сменить власть в стране
Россия не примет участия в спецсессии ООН по Украине
Анфиса Чехова объяснила нежелание возвращаться в Россию
Лукашенко рассказал об извлеченных из спецоперации России на Украине уроках
В Москве продлили отопительный сезон из-за холодов
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.