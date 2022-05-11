Названы перспективные направления для открытия малого бизнеса

Экономист Самиев назвал общепит перспективным направлением малого бизнеса

Наиболее перспективными видами малого бизнеса являются направления, способные заместить ушедшие из России компании, — например, общественного питания или производства одежды, сказал «Ленте.ру» экономист Павел Самиев. Он добавил, что, несмотря на нестабильную экономическую ситуацию в стране, некоторые сферы всегда остаются востребованными.

Власти Москвы заявили о росте числа малых и средних предпринимателей. Большинство занято в торговле, строительстве, профессионально-технической и научной деятельности. Самиев напомнил, что, по статистике, многие новые бизнесы закроются, не сумев выйти на самоокупаемость. Тем не менее времена перемен нередко дают толчок для развития отдельных направлений.

Перспективные направления

«Бизнес нередко открывается как раз в ситуации существенных изменений на рынках, — сказал Самиев. — В принципе, так происходит во всем мире. Но среди малых предприятий доля доживания до трех-пяти лет, выхода на плановые показатели окупаемости крайне невысока, большинство сталкивается с разного рода трудностями и закрывается. Процент предприятий закрытия малого бизнеса почти сразу высок всегда, вне зависимости от экономического периода».

Российский рынок, как отметил экономист, меняется. Сегменты с высокой перспективой развития год назад сегодня уходят на второй план, а совсем бесперспективные пару месяцев назад становятся актуальны после заморозки деятельности или ухода из России иностранных компаний.

«Очень интересен, например, рынок общественного питания. В той же Москве сейчас предоставляются гранты, субсидии, которые может использовать малый бизнес. Шансы хорошие. А вот в прошлом году их почти совсем не было. Что касается производственного сектора, то здесь актуально производство одежды, аксессуаров, поскольку многие иностранные бренды заморозили свою деятельность, а спрос остался. Появилось поле для деятельности даже небольших компаний. Но нужно помнить о том, что, к сожалению, даже если предприниматель выбрал правильную нишу, у него хорошая идея и грамотная ее реализация, через год-два все равно существует риск закрытия. Это нормальный процесс», — предупредил Самиев.

Без перспектив

Наименее перспективными экономист считает направления, связанные с работой социальных сетей. По его словам, предложение там превышало спрос еще до введения ограничений на их деятельность.

«Сложно назвать совсем бесперспективные сферы. Пожалуй, это те, где сильно сократился спрос и усложнилась деятельность. Например, обучение, коучинг, все связанное с работой с социальными сетями и в них. Сфера услуг в этой части серьезно пострадала из-за блокировок, спрос сильно упал, притом что и до текущих событий на этом рынке фиксировалось сверхпредложение и новым предпринимателям, ИП, самозанятым нечего было там делать», — заметил Самиев.

В апреле мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о новых мерах поддержки жителей столицы и работающих в городе предпринимателей. В частности, по словам градоначальника, была утверждена Программа поддержки работников, находящихся под риском увольнения, — таких горожан насчитывается около 200 тысяч. Кроме того, власти поддержали малоимущие семьи и одобрили новую программу льготного онлайн-кредитования для субъектов малого и среднего предпринимательства.