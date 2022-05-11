Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Захарова рассказала о контактах России и Украины

Представитель МИД Захарова заявила, что контакты между Россией и Украиной осуществляются

Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

На фоне спецоперации России на Украине контакты между Москвой и Киевом сохраняются. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова передает ТАСС.

«Контакты [между Россией и Украиной] осуществляются», — рассказала дипломат в эфире радио Sputnik.

Ранее директор Национальной разведки США Эврил Хейнс (Avril Haines) сообщила, что Вашингтон не видит «переговорного пути» для урегулирования конфликта на Украине. По ее мнению, ситуация в стране в ближайшее время может пойти по пути дальнейшей эскалации.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Помощник Кадырова заявил о блокировании выбитых из Рубежного бойцов ВСУ
Названа дата вступления в силу решения о досрочном освобождении Улюкаева
В Москве продлили желтый уровень погодной опасности из-за ветра
На Украине спрогнозировали падение транзита российского газа на 18 процентов
Задержание ФСБ готовившего теракт в Калининграде попало на видео
МВД объявило в розыск знатока «Что? Где? Когда?»
В России ограничат скорость электросамокатов
Сестры случайно вышли замуж за женихов друг друга из-за отключения света
Путин поздравил главу ДНР с Днем республики
Еще в одном российском регионе продлили желтый уровень террористической угрозы
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.