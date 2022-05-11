В России зафиксировали минимум смертей от COVID-19 за сутки с сентября 2020 года

В России впервые с 28 сентября 2020 года от COVID-19 умерли меньше 100 человек

За сутки в России от COVID-19 умерли 98 человек. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом на своем сайте в среду, 11 мая.

Падение смертности от COVID-19 ниже 100 случаев в сутки в России зафиксировали впервые с 28 сентября 2020 года. Тогда от инфекции погиб 61 человек. Всего за время пандемии в стране умерли 77 248 человек.

11 мая в России выявили 4102 заболевших коронавирусом — это минимум с 17 апреля 2020 года. Таким образом, общее число заразившихся составило 18 241 329 человек.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что коронавирусная инфекция из России не ушла, несмотря на наблюдаемый спад. По его словам, на лечении остаются свыше 100 тысяч человек с COVID-19.

В свою очередь, иммунолог Николай Крючков заявил, что в России начался подъем заболеваемости COVID-19. По его словам, всплески распространения коронавируса в России возможны в мае и июне. Крючков отметил, что первый из них, скорее всего, уже затронул крупные города страны.