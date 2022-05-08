Иммунолог рассказал о новом всплеске заболеваемости коронавирусом в России

Иммунолог Крючков рассказал, что в России начался новый всплеск заболеваемости COVID-19

Кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков рассказал, что в России начался новый всплеск заболеваемости COVID-19. Об этом он сообщил в беседе с радио Sputnik.

Врач отметил, что всплески распространения коронавирусной инфекции на территории России возможны в мае и июне. Он подчеркнул, что первый из них, скорее всего, уже затронул крупные города страны.

Конечно, новая волна никоим образом не сопоставима ни с «дельтой», ни с «омикроном». Но тем не менее косвенные признаки новой волны мы видим по динамике смертности и по сдвигу в плане числа госпитализаций Николай Крючков Кандидат медицинских наук, иммунолог

Крючков добавил, что о подъеме заболеваемости COVID-19 свидетельствуют определенные статистические данные. «Косвенные признаки новой волны мы видим по динамике смертности и по сдвигу в плане числа госпитализаций», — сказал он.

По мнению иммунолога, большинство россиян могут не заметить всплески COVID-19 в мае и июне, поскольку медики выявляют далеко не все новые случаи заражения.

В мае и в первые летние месяцы всплеск заболеваемости будет, но мы можем его даже не увидеть. Эта волна пройдет незаметно по причине небольшого охвата ПЦР-тестированием жителей России. Другое дело, что на осень может прийтись гораздо более масштабная волна. Вот ее мы заметим точно, потому что там могут появиться новые линии коронавирусной инфекции Николай Крючков Кандидат медицинских наук, иммунолог

Скрытая волна

Ранее в мае Крючков заявил, что в России в настоящее время идет скрытая волна коронавирусной инфекции. По его мнению, подъем заболеваемости COVID-19 в стране случился из-за отмены ограничительных мер и снижении уровня вакцинации.

Специалист добавил, что новая волна заметна в крупных российских городах. Он предположил, что там она началась во второй половине апреля. Иммунолог также призвал вернуть маски в общественных местах.

Когда мы говорим, что у нас вакцинация не идет, отмена мер, это все создает условия, на фоне которых инфекции гораздо проще распространяться. Инфекция не ведет себя так, что она стабилизируется и месяцами все одинаково. Такого не бывает. За счет разных факторов показатели смещаются Николай Крючков Кандидат медицинских наук, иммунолог

Член Комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач России Владимир Круглый в свою очередь отметил, что в связи с активными мутациями омикрон-штамма коронавирусной инфекции в стране может появиться новая волна COVID-19.

Сенатор считает, что следующий рост заболеваемости не будет таким смертоносным, как предыдущие. Он отметил, что этому будет способствовать тот факт, что россияне не могут активно путешествовать по другим странам из-за санкций.

Да, омикрон мутирует, и предсказать сложно, какие изменения он получит в будущем, хотя одно точно ясно — это наиболее контагиозный штамм, и его разных вариантов не избежать Владимир Круглый Член Комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач России

Препараты

Министерство здравоохранения России зарегистрировало новый препарат против COVID-19 «Миробивир».

Из государственного реестра лекарственных средств следует, что препарат производится компанией «Фармасинтез». Лекарственное средство разработано на основе комбинации нирматрелвира и ритонавира.

Препарат зарегистрирован Минздравом в виде таблеток. Дозировка препарата составляет 150 плюс 100 миллиграмм.

21 апреля министерство также зарегистрировало новый препарат против коронавирусной инфекции «Скайвира».

Новое лекарственное средство для направленной этиотропной терапии COVID-19 на основе нирматрелвира и ритонавира, созданное ГК «Промомед» по уникальной технологии, получило регистрационное удостоверение 21 апреля 2022 Министерство здравоохранения России

Еще одно лекарство получило регистрацию 4 апреля — Минздрав выдал удостоверение лекарственному средству «Ковипир» от компании «Фармасинтез». В инструкции говорится, что препарат показан при среднем и легком течении заболевания у взрослых без дополнительной оксигенотерапии, в том числе у тех, у кого имеются риски тяжелого течения COVID-19.

«Ковипир» противопоказан при повышенной чувствительности к молнупиравиру или любому другому компоненту препарата, при возрасте младше 18 лет и беременности.

Также Минздрав России зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от коронавирусной инфекции. Препарат от COVID-19 состоит из двух доз и вводится с помощью насадки-распылителя в носовую полость с трехнедельным интервалом.