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Боец ДНР объяснил полное превосходство над боевиками с «Азовстали»

Боец МВД ДНР: «снарядный голод» боевиков на «Азовстали» дал преимущество военным ДНР

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Боец МВД Донецкой народной республики (ДНР), известный военный блогер по прозвищу Админ, в беседе с РИА Новости объяснил полное превосходство военных республики над боевиками с завода «Азовсталь» в Мариуполе.

По его словам, преимущество военным ДНР дало отсутствие боеприпасов у боевиков полка «Азов», засевших на заводе. «Снарядный голод» у боевиков на «Азовстали» стал ощущаться сразу после того, как был заблокирован Мариуполь, — это было ближе к концу марта, объяснил боец. «Они просто перестали отвечать артиллерией, с ними были только стрелковые бои, и полное преимущество — в артиллерии, авиации — было на нашей стороне», — рассказал он.

Боец ДНР добавил, что Мариуполь был самым перспективным направлением, «потому что противник вовремя не вышел из окружения».

Накануне сообщалось, что бойцы Министерства внутренних дел (MВД) Донецкой народной республики (ДНР) провели операцию по обнаружению боевиков нацбата «Азов» на территории блокированного завода «Азовсталь» в Мариуполе. Линия соприкосновения проходит по мосту через железнодорожные пути около предцехового пространства завода.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что заблокированные на металлургическом комбинате «Азовсталь» украинские боевики требуют от Киева план спасения.

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Марина Совина
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