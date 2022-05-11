Бывший депутат Рады захотел объединения России, Украины и Белоруссии

Бывший депутат Рады Кива: после спецоперации Украина, РФ и Белоруссия должны объединиться

После денафикации Украины и завершения спецоперации на ее территории, страна должна объединиться с Россией и Белоруссией. Об этом заявил бывший депутат Верховной Рады Илья Кива в своем Telegram-канале.

«После освобождения Украины от нацизма и колонизации Западом, должен начаться процесс слияния трех стран — России, Белоруссии и Украины в единое государственное образование», — написал экс-депутат.

По словам Кивы, добровольное объединение государств поспособствует укреплению безопасности в мире.

Ранее Кива заявил, что оппоненты президента страны Владимира Зеленского могут попытаться сменить власть на Украине, обвинив его в поражении в Мариуполе. По словам Кивы, офис президента понимает нависшую опасность военного переворота и готовит репрессии по отношению к тем, кто потенциально несет угрозу власти изнутри.