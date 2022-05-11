США заявили о необходимости сохранения дипломатических контактов с Россией

Госдеп заявил, что для США важно сохранять каналы для дипломатических контактов с Россией

Вашингтон считает важным и необходимым сохранение каналов для дипломатических контактов с Москвой, заявил официальный представитель государственного департамента Нед Прайс, пишет ТАСС.

По его словам, США поддерживают дипломатические контакты с российской стороной через посольство в Москве. «Нет сомнений в том, что эти отношения носят сложный характер, это очевидно для всех. Вместе с тем, мы считаем, что каналы для коммуникаций должны оставаться открытыми», — подчеркнул представитель Госдепа.

Он прокомментировал визит американского посла в Москве Джона Салливана в российское министерство иностранных дел в среду, 11 мая. Как уточнил Прайс, визит был запланирован заранее. Российские и американские дипломаты коснулись «узкого круга вопросов двусторонней повестки», объяснил он.

Ранее стало известно, что послы США и Польши в Москве Джон Салливан и Кшиштоф Краевский приехали к зданию МИД России. Они провели в российском ведомстве менее 20 минут и не оставили комментариев о визите, когда покидали здание.