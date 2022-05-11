Американский ведущий указал на «абсурдную оговорку» Байдена

Ведущий Fox News не поверил, что президент Байден признал инфляцию сильной стороной США

Американский ведущий Fox News Такер Карлсон «поймал» президента США Джо Байдена на «абсурдной оговорке», допущенной им в ходе выступления.

Байден в ходе выступления, посвященного мерам по борьбе с инфляцией в США, заявил, что инфляция — это сильная сторона Соединенных Штатов, возникшая благодаря Белому дому.

«Значит, инфляция — это сильная сторона, как и этнокультурное многообразие и вакцина от коронавируса», — пошутил ведущий. Он отметил, что сначала не поверил в услышанное.

Позже в той же речи американский президент отметил, что инфляция — это плохо, но виноваты в ней пандемия COVID-19 и действия президента России Владимира Путина. «Американцы не могут позволить себе купить мяса или солярки», — заключил ведущий.

Ранее Байден не смог сформулировать внятный ответ на вопрос журналиста про ответственных за инфляцию в стране. Американского лидера спросили, причисляет ли он себя и администрацию к ответственным за повышение цен. «Мы у власти, это первое. И вы совершенно правы: мы контролируем все три ветви власти», — ответил политик.

Президент США не раз указывал, что причина инфляции — спецоперация РФ на Украине. Хотя ряд американцев не соглашается с Байденом, в основном общественность продолжает поддерживать санкции в отношении России и предоставление Украине оружия.