Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Опубликованы кадры взрыва под Краматорском

Появилось снятое с борта российского вертолета видео взрыва под Краматорском

Появилось видео взрыва под Краматорском, снятое с борта российского вертолета. Кадры публикует военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале.

На размещенных кадрах видно огонь и большой черно-красный столб дыма. Как рассказали в Славянской военно-гражданской администрации, взорвался железнодорожный состав с аммиачной селитрой.

В апреле российское Минобороны сообщало, что украинские военные готовят взрыв эстакады над железной дорогой в районе Краматорска. Отмечалось, что в городе Константиновка украинские военнослужащие заминировали автомобильную эстакаду через железнодорожные пути по улице Белоусова, которую планировалось разрушить, чтобы потом обвинить российских военных.

8 апреля в находящемся под контролем Украины Краматорске обломки снаряда «Точка-У» упали рядом с железнодорожным вокзалом, где проходила эвакуация жителей. Власти ДНР обвинили в произошедшем Киев.

Алина Гончарова
Обсудить
Последние новости
Власти Херсонской области решили просить Путина принять регион в состав России
В Москве раскрыта схема мошенничества с покупкой криптовалюты
Военный эксперт объяснил попытки ВСУ захватить Змеиный
Оценено будущее Rutube после хакерской атаки
Стало известно о создании новой телекомпании в Херсонской области
Россиянин насмерть задавил трехлетнего сына
Путин уволил генерала Балана с должности замглавы ФСИН
Полковника СКР осудили за пьяную езду и уволили с работы
Автоюрист оценил идею ограничить скорость электросамокатов в России
Стало известно о резком сокращении поступающего в Германию через Украину газа
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.