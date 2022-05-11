Опубликованы кадры взрыва под Краматорском

Появилось снятое с борта российского вертолета видео взрыва под Краматорском

Появилось видео взрыва под Краматорском, снятое с борта российского вертолета. Кадры публикует военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале.

На размещенных кадрах видно огонь и большой черно-красный столб дыма. Как рассказали в Славянской военно-гражданской администрации, взорвался железнодорожный состав с аммиачной селитрой.

В апреле российское Минобороны сообщало, что украинские военные готовят взрыв эстакады над железной дорогой в районе Краматорска. Отмечалось, что в городе Константиновка украинские военнослужащие заминировали автомобильную эстакаду через железнодорожные пути по улице Белоусова, которую планировалось разрушить, чтобы потом обвинить российских военных.

8 апреля в находящемся под контролем Украины Краматорске обломки снаряда «Точка-У» упали рядом с железнодорожным вокзалом, где проходила эвакуация жителей. Власти ДНР обвинили в произошедшем Киев.