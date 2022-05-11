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Еще одна азиатская страна объявила о полном открытии для туристов

Лаос с 9 мая снял ограничения на въезд для вакцинированных туристов

Фото: Pascal Müller / Unsplash

Власти Лаоса объявили о полном открытии страны для туризма — для полностью вакцинированных путешественников отменяются все ограничения на въезд. Об этом сообщил официальный представитель правительства республики Тхиппакон Чантхавонгса, пишет Laotian Times.

Так, еще одна азиатская страна решила полностью снять введенные из-за пандемии COVID-19 ограничения для иностранных туристов. Отмечается, что после опроса общественного мнения и консультаций с экспертами власти Лаоса определили новые меры для въезда в страну: начиная с 9 мая вакцинированным путешественникам не нужно предоставлять результаты ПЦР-теста или проходить тестирование на коронавирус по прибытии.

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Непривитым потребуется сдать экспресс-тест на антиген (не более чем за 48 часов до вылета). Кроме того, туристы будут обязаны сами нести все расходы по медицинскому лечению в случае заражения коронавирусом.

Также возобновляется работа развлекательных заведений: караоке-баров и ночных клубов.

Ранее в мае эксперты туриндустрии назвали стоимость оздоровительного отдыха в Таиланде. Например, путевка в эксклюзивный комплекс The Naka Island a Luxury Collection обойдется в 121 тысячу рублей.

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Дарья Рыбак
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