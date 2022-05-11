В МИД Франции оценили вероятность визита Макрона в Киев

Представитель МИД Франции Лежандр заявила, что Макрон не исключает визита в Киев

Официальный представитель французского МИД Анн-Клер Лежандр, оценивая вероятность визита президента страны Эммануэля Макрона в Киев, заявила, что это возможно, однако пока для этого не сложились необходимые условия. Об этом сообщает ТАСС

«Ситуация не изменилась, президент Франции не исключает визита в Киев», — сказала Лежандр в эфире телеканала BFM. При этом она подчеркнула, что «на данном этапе нет практических факторов, которые могут способствовать этому визиту».

8 мая администрация президента Франции Эммануэля Макрона сообщила об отсутствии у него в настоящее время планов, касающихся посещения Киева с визитом. До этого сам Макрон говорил, что готов посетить Украину, только если это поможет урегулировать конфликт.