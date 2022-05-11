Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В МИД Франции оценили вероятность визита Макрона в Киев

Представитель МИД Франции Лежандр заявила, что Макрон не исключает визита в Киев
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Lisi Niesner / Reuters

Официальный представитель французского МИД Анн-Клер Лежандр, оценивая вероятность визита президента страны Эммануэля Макрона в Киев, заявила, что это возможно, однако пока для этого не сложились необходимые условия. Об этом сообщает ТАСС

«Ситуация не изменилась, президент Франции не исключает визита в Киев», — сказала Лежандр в эфире телеканала BFM. При этом она подчеркнула, что «на данном этапе нет практических факторов, которые могут способствовать этому визиту».

8 мая администрация президента Франции Эммануэля Макрона сообщила об отсутствии у него в настоящее время планов, касающихся посещения Киева с визитом. До этого сам Макрон говорил, что готов посетить Украину, только если это поможет урегулировать конфликт.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Россия назвала «катастрофой для Украины» попытку захвата острова Змеиный
В МИД Франции оценили вероятность визита Макрона в Киев
Финляндия и Швеция захотели подать заявки на вступление в НАТО одновременно
На территории «Азовстали» заметили пламя и клубы дыма
Российский стилист перечислила вечно модные модели кроссовок
Лавров прибыл в Оман
Жители Кузьминок назвали культовые места района
Роспотребнадзор оценил заразность новых вариантов омикрона
Тарасова оценила предстоящую поездку Тутберидзе в США
В США назвали украденную у F-35 технологию китайского J-20
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.