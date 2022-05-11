Врач развеяла мифы о вреде еды из микроволновки

Эндокринолог Зухра Павлова рассказала, что разогревать пищу в микроволновке не вредно

Эндокринолог Зухра Павлова развеяла мифы о том, что микроволны разрушают все полезные вещества в пище. В своем Telegram-канале она поставила точку в споре о том, вредно ли разогревать еду в микроволновке.

Павлова призналась, что спокойно пользуется микроволновкой. «Температура готовки в ней не превышает 100-110 градусов, значит, не должно формироваться излишнее количество вредных конечных продуктов гликирования», — рассказала она.

За счет скорости приготовления в микроволновке, по словам врача, в пище должно сохраняться большее количество витаминов, чем при привычном способе готовки, который занимает больше времени.

«Некоторое время назад я наткнулась на исследование, в котором говорилось, что минута на максимальной мощности (800 вт) полностью разрушает в брокколи фермент мирозиназу, который воздействует на группу соединений для производства сульфорафана — суперполезного вещества, содержащегося в капусте, больше всего в брокколи, — отметила эндокринолог. — Но позже я обнаружила, что мирозиназа и ее компаньоны сильно страдают и при заморозке, и при варке больше пяти минут. Так что дело все-таки не в микроволновке, а в тепловом воздействии».

Павлова посоветовала, разогревая блюда в микроволновке, не выворачивать ручку на полную мощность. Например, для разморозки хватает 25-30 процентов мощности, добавила она.

Для того чтобы разогретое в микроволновке мясо не становилось сухим и жестким, эксперт советует не экономить воду. «Разогрев идет в основном за счет поглощения энергии СВЧ-поля молекулами воды. Они испаряются, блюдо попросту высыхает. Поэтому просто не жалейте воды в блюде», — поделилась своим секретом врач.

Эндокринолог также рассказала, что использует микроволновку для «оживления» хлеба: если немного зачерствевшую буханку замотать влажной салфеткой и на 15-30 секунд положить в микроволновку, то она становится как свежая.

Ранее блогер Сидни Раз рассказал, как за полторы минуты почистить микроволновку. По его словам, для блестящего результата достаточно небольшого количества воды и несколько долек лимона.