Бывшего российского депутата осудят за мошенничество на 233 миллиона рублей

В Туле экс-депутата облдумы Ермакова осудят за аферу на сумму более 233 миллионов рублей

Бывшего депутата Тульской областной думы осудят за мошенничество на сумму более 233 миллионов рублей и отмывание денег. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Вместе с ним по делу проходят его заместитель, экс-депутат города Чекалин, и менеджер компании. Участники аферы признали вину и возместили ущерб банку.

Речь идет о депутате облдумы Александре Ермакове, которого в декабре прошлого года задержали сотрудники ФСБ. По версии следствия, с декабря 2011-го по март 2013 года парламентарий, являющийся руководителем фирмы, вместе с заместителем директора коммерческой организации предоставили в банк фиктивные документы, на основании которых получили кредит. Деньги фигуранты дела потратили на личные нужды, не собираясь их возвращать кредитной организации.

В ходе следствия было допрошено более 100 свидетелей и проведено 20 экспертиз. Также следователи СКР наложили арест на имущество одного из обвиняемых в размере 44 миллионов рублей.