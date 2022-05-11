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Молдавских депутатов решили наказать за ношение георгиевской ленты

Полиция Молдавии решила оштрафовать 17 депутатов за ношение георгиевской ленты

Фото: Михаил Киреев / РИА Новости

Власти Молдавии решили наказать 17 депутатов парламента республики, которые в День Победы носили запрещенную в стране георгиевскую ленту. Об этом заявил глава генерального инспектората полиции Виорел Чернэуцяну, сообщает портал Anticoruptie.md.

По его словам, парламентариев могут лишить неприкосновенности, чтобы привлечь их к административной ответственности за ношение георгиевской ленты.

«Мы задокументировали нарушения со стороны 300 человек, 165 из них уже идентифицированы. Что касается депутатов, то их 17, в их отношении составлены протоколы с констатацией проступка, они переданы прокуратуре, применение штрафа возможно только при снятии парламентского иммунитета», — пояснил Чернэуцяну.

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19 апреля президент Молдавии Майя Санду подписала закон, запрещающий изготовление, распространение и ношение георгиевской ленточки. Нарушителям новой законодательной нормы грозит штраф от 245 до 490 долларов в национальной валюте или общественные работы.

Подобное решение молдавский лидер объяснила необходимостью запретить символы, которые «продвигают военную агрессию». Санду выразила уверенность, что георгиевская лента способна «посеять вражду в молдавском обществе», и предложила отправить ее в «мусорное ведро истории».

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Алевтина Запольская
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