Главный тренер «Миннесоты» заявил о желании иметь в команде 20 Капризовых

Главный тренер «Миннесоты» Дин Эвасон заявил, что хочет иметь в команде 20 Капризовых

Главный тренер клуба «Миннесота Уайлд» Дин Эвасон оценил игру российского нападающего Кирилла Капризова в матчах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводятся на сайте лиги.

«Капризов невероятен. Он в самом деле невероятен. Он боец», — поделился он. Тренер заявил о желании иметь в команде 20 Капризовых. Эвасон отметил, что хоккеист продолжает сражаться в каждом матче и хочет, чтобы команда побеждала.

Ранее Капризов оформил дубль в пятом матче серии первого раунда плей-офф против «Сент-Луис Блюз». Однако это не спасло команду от поражения (2:5). «Миннесота» уступает в серии со счетом 2-3.

В текущей серии плей-офф Капризов забросил семь шайб. Форвард вышел на первое место в списке лучших снайперов Кубка Стэнли и установил рекорд клуба по этому показателю.