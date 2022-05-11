Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Спартак М
Сегодня
19:30 (Мск)
Енисей
Кубок России|1/2 финала
Ницца
Сегодня
20:00 (Мск)
Сент-Этьен
Франция - Лига 1|36-й тур
Лидс Юнайтед
Сегодня
21:30 (Мск)
Челси
Англия - Премьер-лига|33-й тур
Лестер Сити
Сегодня
21:45 (Мск)
Норвич Сити
Англия - Премьер-лига|21-й тур
Нью-Йорк Рейнджерс
Завтра
02:00 (Мск)
Питтсбург Пингвинз
НХЛ - плей-офф|1/4 финала - Восток. 5-й матч
Флорида Пантерз
Завтра
02:30 (Мск)
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ - плей-офф|1/4 финала - Восток. 5-й матч
Спорт

Главный тренер «Миннесоты» заявил о желании иметь в команде 20 Капризовых

Главный тренер «Миннесоты» Дин Эвасон заявил, что хочет иметь в команде 20 Капризовых
Дин Эвасон

Дин Эвасон. Фото: Brace Hemmelgarn-USA TODAY Sports / Reuters

Главный тренер клуба «Миннесота Уайлд» Дин Эвасон оценил игру российского нападающего Кирилла Капризова в матчах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводятся на сайте лиги.

«Капризов невероятен. Он в самом деле невероятен. Он боец», — поделился он. Тренер заявил о желании иметь в команде 20 Капризовых. Эвасон отметил, что хоккеист продолжает сражаться в каждом матче и хочет, чтобы команда побеждала.

Ранее Капризов оформил дубль в пятом матче серии первого раунда плей-офф против «Сент-Луис Блюз». Однако это не спасло команду от поражения (2:5). «Миннесота» уступает в серии со счетом 2-3.

В текущей серии плей-офф Капризов забросил семь шайб. Форвард вышел на первое место в списке лучших снайперов Кубка Стэнли и установил рекорд клуба по этому показателю.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Херсонская область захотела войти в состав России
Никогда не видевшая своего парня-заключенного девушка вышла за него замуж
Власти Москвы разрешили торговать алкоголем на летних верандах
Чехия усилит контроль для украинских беженцев
Российская школьница дважды выстрелила в отца и пришла в полицию с повинной
Власти граничащего с Украиной российского региона объяснили работу ПВО
93-летний актер Джеймс Хонг получил звезду на «Аллее славы» в Голливуде
Украинского журналиста исключили из кремлевского пула
Россиянам напомнили о следующих длинных выходных
В России похоронили трех погибших на Украине военных
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.