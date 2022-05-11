ФСБ усилит пограничный контроль в Ленинградской области

ФСБ усилит контроль за состоянием режима госграницы в Ленинградской области

ФСБ в мае усилит контроль пограничного режима в Ленинградской области. Об этом в среду, 11 мая, сообщает «Интерфакс».

Ряд силовых ведомств, включая региональное управление МВД, Росгвардии, управление МВД на транспорте и другие, проведут мероприятия по профилактике правонарушений в пограничной сфере. Эти меры усилят контроль за состоянием режима государственной границы. В региональном управлении ФСБ попросили местных жителей иметь с собой документы, удостоверяющие личность.

Ранее 11 мая сообщалось, что в Курской области продлили желтый уровень террористической опасности. Ранее аналогичный указ подписал и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.