Стало известно об отказе от строительства новых отелей в России

Основатель «Библио-Глобуса» отказался от проектов по строительству новых отелей в России

Основатель туроператора «Библио-Глобус» Александр Туголуков отказался от некоторых проектов по строительству новых отелей на Кавказе и в Калининградской области. Об этом сообщает газета «Коммерсант».

Как стало известно изданию, на фоне кризиса бизнесмену не удалось просчитать экономику будущих гостиниц и найти подходящие участки для строительства.

В 2020-2021 году в Сочи и Светлогорске Калининградской области были созданы подконтрольные Туголукову структуры под гостиничные проекты — «Курорт Раушен», «БГ Фишт», «БГ Ольгинка». Однако сейчас, согласно данным ЕГРЮЛ в «СПАРК-Интерфакс», они перешли в стадию ликвидации.

Эксперты полагают, что будущих инвесторов отпугивает низкая рентабельность и высокий уровень неопределенности. При этом некоторые бизнесмены от своих планов не отказались, подчеркивает газета. Например, такие сведения сообщили в Azimut Hotel Group. Впрочем, в Cosmos Hotel Group отказались комментировать ситуацию.

При этом основатель Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич считает, что небольшие проекты будут появляться в Крыму, Краснодарском крае и Подмосковье.

В конце апреля стало известно, что крупный отельный оператор InterContinental Hotel Group (IHG), которому принадлежат Holiday Inn, InterContinental и Crowne Plaza, заявил об уходе из России.