NYT: усиление военной поддержки Украины со стороны США создает риск расширения конфликта

Новая стратегия властей США и стран Запада по ослаблению России на фоне спецоперации Москвы на Украине может привести к эскалации текущего конфликта. Политический курс Вашингтона в отношении России раскритиковал журналист Том Стивенсон в материале для The New York Times (NYT).

По мнению обозревателя, усиливая военную поддержку Украины по всем направлениям и откладывая дипломатические усилия по прекращению боевых действий, США и их союзники увеличили опасность расширения конфликта. Он назвал поразительным предоставление американской стороной разведданных Киеву, которые способствовали убийствам высокопоставленных военнослужащих России. Журналист счел подобные шаги Вашингтона формой участия в военном конфликте.

«Когда-то основной целью Запада была защита Украины от вторжения, а сейчас ею стало постоянное стратегическое истощение России», — заключил Стивенсон. Он уличил американские власти в отказе от серьезных усилий в области дипломатии. Обозреватель напомнил, что затягивание боевых действий приведет к большому ущербу для Украины и усилит риск эскалации.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что урегулировать ситуацию вокруг Украины можно посредством дипломатического процесса и дипломатического решения. Она подчеркнула, что Вашингтон верит в подобные перспективы.

В то же время до этого директор Национальной разведки США Эврил Хейнс (Avril Haines) сообщила, что Вашингтон «не видит переговорного пути» для урегулирования конфликта на Украине. По ее мнению, ситуация в стране в ближайшее время может пойти по пути дальнейшей экскалации.