Врач Томи Митчелл: стресс и сравнение себя с другими людьми сокращают жизнь

Томи Митчелл, сертифицированный семейный врач, назвал семь сокращающих жизнь повседневных привычек, среди которых перечислил не алкоголизм и переедание, а сидячий образ жизни и стресс. Его слова приводит Eat This, Not That!

К сокращающим жизнь привычкам Митчелл отнес бесполезную трату времени в гаджетах. По его словам, зависание в соцсетях может привести к ожирению или спровоцировать хронические заболевания, такие как диабет или болезни сердца. Кроме того, зависимость от смартфонов связана с проблемами с психическим здоровьем.

Второй негативной привычкой, по мнению специалиста, является постоянное сравнивание себя с другими людьми. Это может привести к неуверенности в себе и неадекватно низкой самооценке, что впоследствии скажется на качестве и продолжительности жизни человека.

Принимать все как должное — еще одна отравляющая жизнь привычка, по словам врача. Эксперт напомнил, что чувство недооцененности в отношениях может негативно сказаться на здоровье. Это состояние тесно связано с повышением уровня кортизола в крови, что может привести к нагрузке на сердечно-сосудистую систему и увеличить риск инсульта.

К прочим опасным привычкам Митчелл отнес малоподвижный образ жизни, пристрастие к табачной продукции, стресс из-за долгов, а также нежелание учиться чему-то новому. «Самообучение и личностное развитие приносят много пользы как отдельным людям, так и обществу. Такие люди с большей вероятностью добьются успеха в карьере, будут меньше испытывать стресс и проживут более долгую и здоровую жизнь. Они имеют на 38 процентов больше шансов достичь своих целей. Уделяя время изучению нового и личностному росту, можно лучше подготовиться к тому, чтобы справляться с жизненными трудностями в профессиональном и личном плане», — уточнил Митчелл.

