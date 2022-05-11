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Бюджет России оказался профицитным

«Известия»: профицит федерального бюджета России составил 800 миллиардов рублей

Фото: pixabay.com

С 1 января по 30 апреля федеральный бюджет России оказался профицитным и составил 800 миллиардов рублей, следует из данных портала «Электронный бюджет». Об этом в среду, 11 мая, пишут «Известия».

Из материалов следует, что сумма доходов составила 9,7 триллиона рублей, а расходов 8,9 триллиона. Казна получила 7,7 триллиона в виде прибыли от налогов и сборов, более двух триллионов от неналоговых доходов, а безвозмездные поступления принесли бюджету 25,4 миллиарда рублей.

Сейчас профицит бюджета связан с отменой действия бюджетного правила, по которому сверхдоходы от цены на нефть свыше 44,2 доллара за баррель направляются в Фонд национального благосостояния (ФНБ). Это значит, что все дополнительные поступления от продажи нефти по цене свыше 44,2 доллара за баррель идут в федеральный бюджет.

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В пресс-службе Минфина изданию сообщили, что параметры федерального бюджета на предстоящую трехлетку прорабатываются, говорить о конкретных данных преждевременно. «По состоянию на 1 апреля, исполнение федерального бюджета соответствует кассовому плану, который по итогам I квартала предусматривал профицит федерального бюджета», — отметили в ведомстве.

Консолидированный бюджет России, то есть сумма всех региональных бюджетов, также по итогам четырех месяцев исполнен с большим плюсом и составил 16,6 триллиона рублей. Всего в консолидированный бюджет поступило 30,2 триллиона рублей, а расходы составили 13,6 триллиона. Регионами-лидерами по объему профицита стали Москва, Санкт-Петербург и Кемеровская область.

Главный аналитик ПСБ Денис Попов указал, что формирование доходной части бюджета в первые месяцы года шло с заметным опережением графика на фоне динамичного роста ВВП, высоких цен на нефть, а также одновременного усиления инфляции. Кроме того, в начале года с опережением ожиданий шли налоговые сборы по НДС и акцизам, что и повлияло на высокий профицит федерального бюджета.

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Эксперт центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР Наталья Краснопеева полагает, что в дальнеqiем профицит бюджета будет каждый месяц сокращаться по мере наращивания расходов на поддержку экономики и введенные налоговые послабления для бизнеса.

Ранее Минфин России сообщил, что российский бюджет недополучил 133 миллиарда рублей нефтегазовых доходов. В то же время совокупный объем дополнительных нефтегазовых доходов все равно превысил базовый (по бюджетному правилу) на 281 миллиард рублей.

В конце апреля Минфин оценил дефицит бюджета более чем в полтора триллиона рублей. Как говорил глава ведомства Антон Силуанов, итоговый размер дефицита пока не ясен: он будет зависеть от того, на какие антикризисные меры пойдет правительство и какие шаги потребуются для поддержки экономики. «Я надеюсь, основные из них уже приняты», — добавил он.

В целом бюджет готовятся формировать по-новому: начиная с 2023 года, исходя из новых бюджетных правил, Фонд национального благосостояния (ФНБ) России будет пополняться в рублях.

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Марина Совина
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