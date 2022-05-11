ООН отреагировала на решение ЕС не приглашать Россию на конференцию по САР

Зампред генсека ООН Хак: РФ является ключевым партнером в вопросе оказания помощи Сирии

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя решение Евросоюза не приглашать Москву для участия в Брюссельской конференции доноров Сирии, заявил, что Россия является ключевым партнером в вопросе оказания помощи стране. Слова дипломата приводит РИА Новости.

Хак пояснил, что ООН не входит в число соорганизаторов форума «Брюссель-6» в этом году, а решение не приглашать Россию было принято Евросоюзом.

«С нашей точки зрения, Россия является страной-членом ООН и постоянным членом СБ ООН и является ключевым партнером», — сказал он.

Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Россия применяла химическое оружие в Сирии. По ее словам, Москва обвиняла Вашингтон и Киев в контексте возможностей применения химического оружия под чужим флагом. В то же время американские власти знают, что Россия способна использовать данный вид вооружений, подчеркнула дипломат.