Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Спартак М
3:0
Завершен
Енисей
Кубок России|1/2 финала
Ницца
4:2
Завершен
Сент-Этьен
Франция - Лига 1|36-й тур
Лидс Юнайтед
0:3
Завершен
Челси
Англия - Премьер-лига|33-й тур
Лестер Сити
3:0
Завершен
Норвич Сити
Англия - Премьер-лига|21-й тур
Нью-Йорк Рейнджерс
5:3
Завершен
Питтсбург Пингвинз
НХЛ - плей-офф|1/4 финала - Восток. 5-й матч
Флорида Пантерз
5:3
Завершен
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ - плей-офф|1/4 финала - Восток. 5-й матч
Спорт

Голландский футболист «Спартака» рассказал о жизни в России

Голландский футболист «Спартака» Промес рассказал, что ему комфортно жить в России

Фото: Stupnikov Alexander / Global Look Press

Форвард «Спартака» Квинси Промес поделился впечатлениями от жизни в России. Об этом сообщает Sport24.

По словам голландского футболиста, страна является его домом, и ему комфортно в Москве. Игрок также высказался о санкциях в отношении российских клубов и сборной. «Считаю, что спорт и политика должны быть разделены. Не совсем правильно, что спортсмены страдают», — рассказал Промес.

Российские футбольные сборные и клубы отстранили от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА. Таким образом, национальная сборная не сможет принять участие в чемпионате мира-2022 в Катаре и Лиге наций, а российские клубы не будут представлены в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге Конференций.

Промес в нынешнем сезоне провел 20 матчей в чемпионате России. Форвард забил один мяч и сделал одну голевую передачу.

Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
В США раскрыли план Байдена развязать войну между НАТО и Россией
Один человек погиб при обстреле села в граничащем с Украиной регионе
Германия ввела в заблуждение Украину в вопросе поставок оружия
Побывавший в Киргизии россиянин назвал преимущества страны над отдыхом в Турции
Оценены перспективы отношений России и Польши после спецоперации
Стилистка перечислила удешевляющие внешний вид женщины вещи
Экс-глава МИД Австрии предрекла Германии «тяжелые времена» из-за эмбарго на газ
Стали известны подробности о работе черного рынка валюты в России
Гинеколог перечислила повышающие либидо женщин продукты
55-летняя мать двоих детей рассказала об изменивших ее жизнь танцах на шесте
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.