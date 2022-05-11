Голландский футболист «Спартака» рассказал о жизни в России

Голландский футболист «Спартака» Промес рассказал, что ему комфортно жить в России

Форвард «Спартака» Квинси Промес поделился впечатлениями от жизни в России. Об этом сообщает Sport24.

По словам голландского футболиста, страна является его домом, и ему комфортно в Москве. Игрок также высказался о санкциях в отношении российских клубов и сборной. «Считаю, что спорт и политика должны быть разделены. Не совсем правильно, что спортсмены страдают», — рассказал Промес.

Российские футбольные сборные и клубы отстранили от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА. Таким образом, национальная сборная не сможет принять участие в чемпионате мира-2022 в Катаре и Лиге наций, а российские клубы не будут представлены в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге Конференций.

Промес в нынешнем сезоне провел 20 матчей в чемпионате России. Форвард забил один мяч и сделал одну голевую передачу.