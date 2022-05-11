Стали известны детали визита посла США в МИД России

Замглавы МИД Рябков обсудил с послом США Салливаном отношения Москвы и Вашингтона

Посол США в Москве Джон Салливан и замглавы МИД России Сергей Рябков обсудили ряд двусторонних вопросов касательно отношений Москвы и Вашингтона. Детали встречи дипломатов стали известны из сообщения МИД РФ.

«11 мая заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков встретился с послом США в Москве Джоном Салливаном. Обсужден ряд вопросов двусторонней повестки дня», — сообщила пресс-служба.

Ранее стало известно, что послы США и Польши в Москве Джон Салливан и Кшиштоф Краевский прибыли к зданию МИД России. Представители Вашингтона и Варшавы провели в российском министерстве менее 20 минут и не оставили комментариев о визите, когда покидали ведомство.