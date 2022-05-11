Кремль ответил на вопрос о соболезнованиях Путина в связи со смертью Кравчука

Песков заявил, что Путин не будет направлять соболезнования в связи со смертью Кравчука

Президент России Владимир Путин не будет направлять соболезнования в связи со смертью первого президента Украины Леонида Кравчука. Так на вопрос ответил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Мы знаем, что в период СССР на заключительной стадии существования у него была своя роль политическая», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства. Он добавил, что вклад Кравчука в становление Украины нужно оценивать самим украинцам, а не россиянам.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, комментируя смерть первого лидера страны Леонида Кравчука, отметил умение политика «находить мудрые слова и говорить их так, чтобы услышали все украинцы».

О смерти Леонида Кравчука в 88 лет сообщалось 10 мая. Политик стал первым президентом Украины после распада СССР, занимал данный пост в период с 1991 по 1994 год. 28 июля 2020 года Кравчук был назначен председателем Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе.