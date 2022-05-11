Капитан «Спартака» оценил первый за 16 лет выход клуба в финал Кубка России

Капитан «Спартака» Георгий Джикия оценил первый за 16 лет выход клуба в финал Кубка России

Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия заявил об отсутствии эйфории после победы над «Енисеем» в полуфинале Кубка России. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«Поздравляю всех, справились с задачей. Самое главное, что мы в финале. Нет никакой эйфории, впереди самая важная игра. Было очень много болельщиков, нас хорошо поддерживали», — заявил Джикия. Футболист также поздравил фанатов с победой.

Игра красно-белых с «Енисеем» прошла ранее 11 мая. Москвичи одержали победу со счетом 3:0.

«Спартак» вышел в финал Кубка России впервые за 16 лет. В 2006 году красно-белые в решающем матче турнира проиграли столичному ЦСКА (0:3). Красно-белые брали трофей четыре раза.