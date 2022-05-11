Тарасова оценила предстоящую поездку Тутберидзе в США

Тренер Тарасова заявила, что Этери Тутберидзе не должна советоваться из-за поездки в США

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила предстоящую поездку Этери Тутберидзе в США. Ее слова приводит Sport24.

«Этери Тутберидзе ни у кого не спрашивала совета. Зачем ей об этом переживать? Ехать в США или нет — исключительно ее дело! Не надо к ней приставать!» — заявила специалист. По мнению Тарасовой, Тутберидзе знает, что делает, будучи именитым тренером.

7 мая американский The Skating Lesson сообщил, что Тутберидзе прибудет в Бостон, где тренируется ее дочь Диана Дэвис в паре с Глебом Смолкиным. Предполагалось, что она поможет хореографу Бенуа Ришо, который поставит программу российским танцорам.

Дэвис родилась в США, однако сейчас выступает за сборную России. С 2020 года Дэвис и Смолкин работают в группе Игоря Шпильбанда. На Олимпийских играх в Пекине пара заняла 14-е место.