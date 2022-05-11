Льготы на топливо для российских авиакомпаний предложили урезать

«Известия»: Минэнерго предложило урезать льготы авиакомпаниям на топливо

Минэнерго России предложило правительству скорректировать механизм демпфера на авиакеросин. Об идее урезать льготы на топливо для авиакомпаний в среду, 11 мая, пишут «Известия» со ссылкой на письмо ведомства.

В министерстве считают, что авиакомпании сегодня получают несправедливо большую льготу на топливо из-за выросших экспортных цен. Механизм расчета демпфера для авиакомпаний утвержден в августе 2019 года, однако первые компенсации авиакомпании получили только в сентябре 2021 года. Тогда экспортные цены топлива впервые превысили индикативный уровень внутренних цен на него (в 2021 году индикатор составлял 53,25 тысячи рублей на тонну топлива, с 2022 года — 55,9 тысячи рублей).

Для возврата к «справедливому» ценообразованию Минэнерго предлагает теперь отвязать расчет компенсации от экспортной альтернативы и считать его как разницу между биржевой и индикативной (55,9 тысячи рублей) ценами внутреннего рынка. Если экспортная альтернатива вновь окажется ниже внутренних цен, то нужно будет вернуться к расчету от экспортных. Минэнерго попросило правительство поручить Минфину проработать этот вопрос.

Как сообщили изданию в Минэнерго, ведомство выступает за создание приемлемых условий как для авиаотрасли, так и для производителей керосина. В случае необходимости текущие меры поддержки рынка могут быть скорректированы, добавили в министерстве.

Ранее сообщалось о выделении кабмином 100 миллиардов рублей российским авиакомпаниям на частичную компенсацию расходов на полеты внутри страны. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, в условиях санкций отрасль столкнулась с серьезными ограничениями и запретами, некоторые из них распространяются на поставки запчастей и техническое обслуживание воздушных судов. В правительстве понадеялись, что субсидии позволят сохранить пассажирские перевозки на внутренних авиалиниях на уровне прошлого года и предотвратят рост цен на авиабилеты.

В апреле сообщалось, что российские авиакомпании будут получать ежемесячные госсубсидии, исходя из данных пассажирооборота. Перевозчики будут по окончании каждого месяца предоставлять данные о перевозке пассажиро-километров (количество перевезенных пассажиров на конкретную дистанцию) — на основе этих документов Росавиация будет принимать решение о размере выплаты.