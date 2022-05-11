Прокурор рассказал о судьбе подравшегося в самолете Тайсона

Майку Тайсону не будут предъявлять обвинения из-за драки с пассажиром на борту самолета

Стала известна судьба бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Майка Тайсона, избившего пассажира самолета. Об этом сообщает USA Today со ссылкой на прокурора Стивена Вагстаффа.

55-летнему экс-спортсмену не будут предъявлять обвинения из-за драки на борту. «Решение основано на обстоятельствах, сопутствующих конфронтации. К ним относятся поведение потерпевшего, предшествующее инциденту, взаимодействие между господином Тайсоном и потерпевшим, а также просьбы обеих сторон не выдвигать обвинений по этому делу», — рассказал прокурор.

Об инциденте, произошедшем на рейсе из Сан-Франциско во Флориду, сообщалось 21 апреля. Перед вылетом Тайсон фотографировался с поклонниками. Один из них настойчиво пытался поговорить со спортсменом, чем разозлил его. В результате боксер нанес пассажиру несколько ударов по лицу, а после покинул самолет.

Тайсон был абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе с 1987-го по 1990 год. В его активе 50 побед при шести поражениях в профессиональном боксе.