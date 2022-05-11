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В США заявили о готовности нанести удары по Афганистану

Глава комитета начальников штабов Милли заявил, что США могут нанести удары по Афганистану

Фото: Bob Strong / Reuters

США готовы нанести удары по Афганистану в том случае, если увидят исходящую оттуда угрозу безопасности. Об этом заявил глава объединенного комитета начальников штабов Марк Милли, цитату приводит РИА Новости.

«У нас есть возможности провести ударные операции», — подчеркнул он.

31 августа 2021 года американские военные покинули аэропорт Кабула, тем самым положив конец военному присутствию в Афганистане, продолжавшемуся почти 20 лет.

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Новое правительство Афганистана в лице «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) не признано ни одним государством мира. После прихода к власти талибы ввели ряд ограничений, в том числе запретили девочкам старших и средних классов посещать школу, в стране не разрешается смотреть иностранные сериалы и слушать зарубежную музыку. Кроме того, силы афганского «Фронта национального сопротивления» все еще пытаются отбить позиции на севере страны.

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Виктория Кондратьева
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