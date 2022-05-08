Афганское сопротивление заявило о захвате трех районов в Панджшере

AFP: афганское сопротивление перешло в наступление и захватило три района в Панджшере

Силы афганского «Фронта национального сопротивления» (ФНС) перешли в наступление на севере страны и захватили три района в провинции Панджшер. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Agency France Press.

По данным главы отдела внешних связей ФНС Али Майсама Назари, сопротивление начало первое с сентября прошлого года масштабное наступление. Бойцы фронта перекрыли основные дороги на севере Афганистана и выбили талибов (члены запрещенного в России террористического движения «Талибан») с ряда форпостов. По его словам, «войска противника несут потери, многие сдаются в плен».

В то же время официальный представитель сформированного талибами временного правительства Забихулла Муджахид опровергает, что в Панджшере или других северных регионах происходили военные столкновения, а утверждения «повстанцев», попавшие в СМИ, он назвал ложными.

В августе прошлого года талибы без сопротивления установили власть в Афганистане. Своей целью они провозгласили создание нового исламского эмирата. Правительство и большая часть политической элиты сбежали из страны.

Новое правительство не признано ни одним государством мира. После прихода к власти радикальная группировка запретила девочкам старших и средних классов посещать школу, а женщинам получать медицинскую помощь без сопровождения родственника мужского пола. В стране теперь также не разрешается смотреть иностранные сериалы и слушать зарубежную музыку.