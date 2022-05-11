В Херсонской области заявили о возобновлении железнодорожного сообщения с Крымом

Власти Херсонской области заявили о восстановлении железнодорожного сообщения с Крымом

Между Херсонской областью и Крымом возобновлено железнодорожное сообщение, которое временно используется только военнослужащими. Об этом в среду, 11 мая, сообщил заместитель председателя военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов, передает ТАСС.

«Железнодорожное сообщение восстановлено, самой большой рекламой восстановления железной дороги на Херсон из Крыма был проход бронепоезда», — заявил он. Стремоусов отметил, что железнодорожное сообщение сейчас используется исключительно для военных целей. Он подчеркнул, что перевозка пассажиров будет возобновлена, когда это станет возможным. «Это вопрос времени», — добавил он.

Ранее стало известно, что руководство Херсонской области захотело обратиться к президенту РФ Владимиру Путину о принятии региона в состав России. Власти региона не планируют проводить референдум и создавать республику.