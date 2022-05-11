Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Херсонской области заявили о возобновлении железнодорожного сообщения с Крымом

Власти Херсонской области заявили о восстановлении железнодорожного сообщения с Крымом

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Между Херсонской областью и Крымом возобновлено железнодорожное сообщение, которое временно используется только военнослужащими. Об этом в среду, 11 мая, сообщил заместитель председателя военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов, передает ТАСС.

«Железнодорожное сообщение восстановлено, самой большой рекламой восстановления железной дороги на Херсон из Крыма был проход бронепоезда», — заявил он. Стремоусов отметил, что железнодорожное сообщение сейчас используется исключительно для военных целей. Он подчеркнул, что перевозка пассажиров будет возобновлена, когда это станет возможным. «Это вопрос времени», — добавил он.

Ранее стало известно, что руководство Херсонской области захотело обратиться к президенту РФ Владимиру Путину о принятии региона в состав России. Власти региона не планируют проводить референдум и создавать республику.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Власти Херсонской области решили просить Путина принять регион в состав России
Оштрафованная за плохое поведение кошки хозяйка отсудила восемь миллионов рублей
В России начнут выплачивать новое ежемесячное пособие на детей от 8 до 17 лет
В Москве раскрыта схема мошенничества с покупкой криптовалюты
Военный эксперт объяснил попытки ВСУ захватить Змеиный
Оценено будущее Rutube после хакерской атаки
Стало известно о создании новой телекомпании в Херсонской области
Россиянин насмерть задавил трехлетнего сына
Путин уволил генерала Балана с должности замглавы ФСИН
Стало известно о резком сокращении поступающего в Германию через Украину газа
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.