Сбербанк потребует от Киева возместить убытки

Сбербанк инициирует арбитраж против Украины с требованием возместить убытки

Сбербанк инициирует инвестиционный арбитраж против Украины. Российская компания потребует от Киева возместить убытки на основании соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Сбера.

Соответствующее соглашение от 27 ноября 1998 года было заключено между правительством Российской Федерации и Кабинетом министров Украины.

12 мая Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины решил в принудительном порядке изъять такие права собственности России и ее резидентов, как 99,7 процента акций Проминвестбанка (ПИБ), которые находятся в собственности госкорпорации ВЭБ.РФ, а также 100 процентов акций Международного резервного банка (МР Банк, ранее — Сбербанк, Киев), которые принадлежат Сбербанку России.

Затем стало известно, что Верховная Рада утвердила указ президента Украины Владимира Зеленского о принудительном изъятии российского имущества на территории республики. В поддержку указа проголосовали 334 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.