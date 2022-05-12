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Клиентка сбежала от тату-мастера в середине сеанса из-за его комментариев

Daily Mail: TikTok-блогерша сбежала от тату-мастера из-за грубых комментариев о ее груди

Кадр: senoracabrona / Tiktok

Блогерша с никнеймом senoracabrona из США сбежала от тату-мастера в середине сеанса из-за его комментариев. На соответствующий ролик в ее TikTok-аккаунте обратило внимание издание Daily Mail.

Девушка рассказала, что во время занятий в спортзале познакомилась с сотрудником тату-салона, которого привлекли узоры на ее коже. Впоследствии американка решила прибегнуть к услугам мужчины, чтобы скорректировать рисунок на животе. Однако когда клиентка сняла рубашку перед проведением процедуры, мастер позволил себе грубые комментарии насчет ее фигуры. Так, например, он заявил, что грудь блогерши несимметрична.

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«Потом я повернулась, и он сказал: "О, я понимаю, почему все время вижу тебя в спортзале, — у тебя складки на спине". Это стало последней каплей», — пожаловалась героиня ролика, указав, что из-за некорректного поведения сотрудника тату-салона ей пришлось уйти до окончания сеанса. Кроме того, жительница города Эскондидо отметила, что из-за данного инцидента по дороге домой она пережила паническую атаку.

Ранее в мае сообщалось, что владелец тату-салона в Англии Дин Гюнтер набил тату в виде пресса на животе друга, который не желал тренироваться. На размещенных в TikTok кадрах было видно, как мужчина с лишним весом пытается заниматься на тренажерах, чтобы привести себя в форму к летнему сезону. Однако вскоре он осознал, что данные усилия не приводят к желаемому результату. Кроме того, герой ролика признался, что ненавидит спорт и не хочет уделять ему время.

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Алина Гостева
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