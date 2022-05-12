Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Россиянам рассказали о возможности дешевого интернета в путешествиях

АТОР: электронная сим-карта может стать возможностью для дешевого интернета в путешествиях

Фото: Elena Sikorskaya / Globallookpress.com

У россиян есть возможность пользоваться дешевым интернетом в путешествиях — без покупки местной сим-карты и оплаты роуминга. Об этом рассказал эксперт по интернет-технологиям, генеральный директор компании Telwel Сергей Ставропольцев, передает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

По словам аналитика, хорошей альтернативой может стать электронная сим-карта (e-sim) — чип, встроенный в телефон, который позволяет перезаписывать данные владельца.

В туротрасли сообщили, что подобную технологию в России поддерживают два банковских оператора и два из трех операторов «Большой тройки». Таким образом, для использования интернета за рубежом не нужен отдельный номер и это может оказаться дешевле оплаты роуминга.

По подсчетам экспертов, для европейских стран гигабайт мобильного интернета, включающий около 45 часов общения по любому мессенджеру, может обойтись в 4,5 евро (около 330 рублей), в то время как неделя роуминга — примерно в три тысячи рублей.

Материалы по теме:
Вписаться в бюджет Шесть простых советов, которые помогут сэкономить на летних каникулах
Вписаться в бюджетШесть простых советов, которые помогут сэкономить на летних каникулах
12 апреля 2017
Экономим на шпалах 10 лайфхаков, уловок и хитростей для путешествия на поезде
Экономим на шпалах10 лайфхаков, уловок и хитростей для путешествия на поезде
15 июня 2016

Ставропольцев отмечает, что многие туристы звонят по мессенджерам из отелей, подключаясь к Wi-Fi. Однако, как считает аналитик, оставшись без интернета, они рискуют оказаться в опасности. Например, могут не получить медицинскую помощь по страховке.

Еще один вариант — покупка местной сим-карты. При этом есть неудобства: нужно сообщить знакомым новый номер, к тому же придется заводить отдельный аккаунт для мессенджеров. Помимо этого, в некоторых странах сим-карты еще нужно поискать или их и вовсе могут продавать вместе с телефонами.

В свою очередь, роуминг обойдется дорого. В туриндустрии подсчитали, что, например, в Турции на двоих за десять дней пользования придется заплатить 8-9 тысяч рублей. В США или странах Юго-Восточной Азии роуминг обойдется еще дороже.

В начале мая эксперт по цифровой безопасности предупредил россиян о незащищенности сетей Wi-Fi в аэропортах.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Ксения Мельникова
Обсудить
Последние новости
«Лукойл» купит заправки Shell в России
Европейским туристам предрекли потерю отпуска из-за санкций против России
Магистр «Что? Где? Когда?» рассказал о ссорах с создателем передачи
На химическом заводе в Словении произошел мощный взрыв
Стало известно о местонахождении Собчак
Загоревшийся с 113 пассажирами на борту самолет попал на видео
Экономисты объяснили падение товарооборота России с Китаем
Российский наземный «авианосец» получит новый комплекс
В Киеве заявили об изменении позиции Германии по поставкам оружия Украине
В Совфеде заявили о риске объявления войны России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.