Россиянам рассказали о возможности дешевого интернета в путешествиях

АТОР: электронная сим-карта может стать возможностью для дешевого интернета в путешествиях

У россиян есть возможность пользоваться дешевым интернетом в путешествиях — без покупки местной сим-карты и оплаты роуминга. Об этом рассказал эксперт по интернет-технологиям, генеральный директор компании Telwel Сергей Ставропольцев, передает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

По словам аналитика, хорошей альтернативой может стать электронная сим-карта (e-sim) — чип, встроенный в телефон, который позволяет перезаписывать данные владельца.

В туротрасли сообщили, что подобную технологию в России поддерживают два банковских оператора и два из трех операторов «Большой тройки». Таким образом, для использования интернета за рубежом не нужен отдельный номер и это может оказаться дешевле оплаты роуминга.

По подсчетам экспертов, для европейских стран гигабайт мобильного интернета, включающий около 45 часов общения по любому мессенджеру, может обойтись в 4,5 евро (около 330 рублей), в то время как неделя роуминга — примерно в три тысячи рублей.

Ставропольцев отмечает, что многие туристы звонят по мессенджерам из отелей, подключаясь к Wi-Fi. Однако, как считает аналитик, оставшись без интернета, они рискуют оказаться в опасности. Например, могут не получить медицинскую помощь по страховке.

Еще один вариант — покупка местной сим-карты. При этом есть неудобства: нужно сообщить знакомым новый номер, к тому же придется заводить отдельный аккаунт для мессенджеров. Помимо этого, в некоторых странах сим-карты еще нужно поискать или их и вовсе могут продавать вместе с телефонами.

В свою очередь, роуминг обойдется дорого. В туриндустрии подсчитали, что, например, в Турции на двоих за десять дней пользования придется заплатить 8-9 тысяч рублей. В США или странах Юго-Восточной Азии роуминг обойдется еще дороже.

В начале мая эксперт по цифровой безопасности предупредил россиян о незащищенности сетей Wi-Fi в аэропортах.