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Internet Archive пригрозили в России штрафом

Суд рассмотрит 16 июня протокол на Internet Archive за неудаление запрещенного контента

Фото: Luke Southern / Unsplash

Мировой суд Москвы рассмотрит протокол, составленный Роскомнадзором в отношении американской некоммерческой организации Internet Archive за неудаление запрещенного контента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на инстанцию.

«Суд 16 июня рассмотрит административный протокол в отношении некоммерческой организации Internet Archive по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ (Неудаление информации, признанной в РФ запрещенной)», — рассказали в суде.

Отмечается, что максимальный штраф, который грозит организации в России, составляет четыре миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что суд в Москве оштрафовал на два миллиона рублей фонд Wikimedia, поддерживающий инфраструктуру для работы онлайн-энциклопедии «Википедия», за неудаление запрещенной информации. Протокол был составлен из-за отказа администраторов «Википедии» удалить статьи о дымном и бездымном порохе.

Internet Archive — американская некоммерческая организация, основанная в 1996 году. Ее целью является архивирование информации в интернете и предоставление к ней всеобщего доступа. Коллекция организации включает в себя множество архивированных веб-сайтов, оцифрованных книг, аудио- и видеофайлов, программ и игр.

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Евгения Наумова
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