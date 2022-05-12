В Vogue назвали вечно актуальные модели джинсов

Модный редактор Vogue Мадлен Кэри назвала широкие и прямые джинсы вечно актуальными

Модный редактор Мадлен Кэри назвала вечно актуальные модели джинсов. Ее рекомендации приводит британская версия журнала Vogue.

По словам журналистки, при выборе универсальных джинсов следует отдавать предпочтение комфортным и простым моделям. Среди соответствующих фасонов она выделила брюки с широкими штанинами и прямые на высокой талии в винтажном стиле. «Свободные джинсы так же удобны, как легинсы для йоги, но выглядят намного круче», — комментирует специалист.

Кроме того, автор материала рекомендует обратить внимание на расклешенные, зауженные, а также укороченные модели штанов из денима. Специалистка отмечает, что такие джинсы отлично смотрятся с блейзерами, футболками и каблуками.

В заключение Кэри подчеркнула, что качественные джинсы, как правило, стоят дорого, однако их покупка является выгодным вложением на долгое время.

Ранее в мае стилист российского бренда женской одежды EMKA Владимир Казарян назвал самые модные фасоны джинсов на лето 2022 года. Cпециалист отметил, что популярность набирают джинсы с небольшими разрезами спереди или по бокам в нижней части изделия. По его словам, данные модели будут выигрышно смотреться со спортивной обувью.