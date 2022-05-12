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В Vogue назвали вечно актуальные модели джинсов

Модный редактор Vogue Мадлен Кэри назвала широкие и прямые джинсы вечно актуальными

Фото: Waldemar Brandt / Unsplash

Модный редактор Мадлен Кэри назвала вечно актуальные модели джинсов. Ее рекомендации приводит британская версия журнала Vogue.

По словам журналистки, при выборе универсальных джинсов следует отдавать предпочтение комфортным и простым моделям. Среди соответствующих фасонов она выделила брюки с широкими штанинами и прямые на высокой талии в винтажном стиле. «Свободные джинсы так же удобны, как легинсы для йоги, но выглядят намного круче», — комментирует специалист.

Кроме того, автор материала рекомендует обратить внимание на расклешенные, зауженные, а также укороченные модели штанов из денима. Специалистка отмечает, что такие джинсы отлично смотрятся с блейзерами, футболками и каблуками.

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В заключение Кэри подчеркнула, что качественные джинсы, как правило, стоят дорого, однако их покупка является выгодным вложением на долгое время.

Ранее в мае стилист российского бренда женской одежды EMKA Владимир Казарян назвал самые модные фасоны джинсов на лето 2022 года. Cпециалист отметил, что популярность набирают джинсы с небольшими разрезами спереди или по бокам в нижней части изделия. По его словам, данные модели будут выигрышно смотреться со спортивной обувью.

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Дарья Шляпужникова
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