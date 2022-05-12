Школьники из Москвы взяли половину всех первых мест на Всероссийской олимпиаде

Заммэра Ракова сообщила, что ученики 230 школ Москвы отличились на Всероссийской олимпиаде

Московские школьники получили половину всех дипломов победителей в финале Всероссийской олимпиады, превзойдя тем самым учеников из других регионов. Среди победителей есть даже незрячие дети. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Столичные школьники успешно завершили олимпиадный сезон. Количество дипломов более чем на треть превышает показатели предпандемийного 2019 года и практически повторяет успех 2021 года, когда в финал были приглашены и ребята, прошедшие отбор по итогам регионального этапа, и те, кто должен был принять участие в отмененном финале 2020 года Анастасия Ракова заммэра Москвы

По словам Раковой, дипломы получили учащиеся 230 школ. Она уточнила, что это более трети всех школ города. «По каждому предмету не единицы школ, а 10-20 — иногда даже больше — дают дипломников. Это означает именно успешность массовой работы по развитию талантов и доступность качественного образования», — подчеркнула заммэра.

В общей сложности команда Москвы завоевала 1317 дипломов на олимпиаде, из них 248 первых мест. Мэр Сергей Собянин поздравил победителей и призеров на своих страницах в соцсетях.

Ракова отметила, что на олимпиаде проявили себя и школьники с ограниченными возможностями здоровья. Так, слабовидящий девятиклассник стал победителем олимпиады по русскому языку, а незрячая одиннадцатиклассница заняла призовое место в олимпиаде по французскому языку. Им помогали готовиться специалисты отдела инклюзивных проектов Центра педагогического мастерства.

Все победители и призеры получат гранты мэра Москвы.

