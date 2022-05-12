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Среда обитания

В Калифорнии загорелись многомиллионные особняки

В округе Ориндж штата Калифорния из-за лесного пожара загорелось около 20 особняков

Фото: Tim Wheaton / Reuters

По меньшей мере 20 домов в округе Ориндж, штат Калифорния, сгорели из-за быстро распространяющегося лесного пожара. Об этом сообщает ABC7.

По данным местной пожарной службы, огонь охватил особняки, оцениваемые в миллионы долларов, с видом на Тихий океан недалеко от пляжа «Лагуна». Пожар начался в среду, 11 мая, возле водоочистной станции между городами Лагуна-Нигель и Лагуна-Бич. Всего за несколько часов, в том числе из-за сильного ветра, его площадь достигла почти 200 акров (около 809 тысяч квадратных метров).

Уточняется, что в Коронадо-Пуэнт сгорел особняк стоимостью 6,6 миллиона долларов с четырьмя спальнями и семью ванными комнатами.

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В районе была объявлена эвакуация. По оценкам представителей департамента шерифа округа Ориндж, насчитывается около 100 построек, которым угрожает опасность. Все дороги, ведущие к этим улицам, перекрыты. На месте работают пожарные бригады. О пострадавших пока не сообщается.

Согласно изданию Daily Mail, первые три месяца 2022 года в Калифорнии оказались самыми засушливыми за всю историю наблюдений, а в марте выпал всего один дюйм (2,54 сантиметра) осадков. В связи с этим пожарные службы штата выпустили предупреждение об угрозе пожаров летом.

Глава пожарной службы округа Ориндж Брайан Феннесси сообщил, что изменение климата превратило даже небольшие пожары, которые когда-то можно было легко локализовать, в серьезную угрозу. По его словам, бороться с огнем сложно из-за сильного ветра, который разносит угли по домам, траве и деревьям.

Ранее в феврале агентство Bloomberg сообщало, что январь в Калифорнии оказался самым засушливым с 1984 года. К рекордной почти за полвека засухе в США привело отсутствие дождей и снега. Эксперты считают, что облегчения ситуации штату ждать не стоит. Согласно официальным данным, засуха охватила 99,57 процента территории Калифорнии.

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Варвара Кошечкина
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