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Кремль прокомментировал планы Финляндии вступить в НАТО

Пресс-секретарь Путина Песков назвал угрозой для России вступление Финляндии в НАТО

Фото: Globallookpress.com

Планы Финляндии вступить в НАТО безусловно угрожают безопасности России, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его комментарий приводит в четверг, 12 мая, РИА Новости.

Ответные действия на возможное вступление Финляндии в НАТО будут зависеть от степени продвижения военной инфраструктуры альянса к российским границам, заявил Песков.

Ранее сенатор Андрей Климов сообщил о риске объявления войны России при вступлении Финляндии в НАТО. По мнению парламентария, США в течение восьми лет упорно занимались изменением общественного мнения по отношению к России в Финляндии.

12 мая президент Финляндии Саули Нийнисте и премьер-министр Санна Марин поддержали подачу заявки на вступление страны в НАТО. По словам главы правительства и президента, в случае вступления в НАТО, Финляндия повысит свои оборонные возможности и усилит альянс. Они также заявили, что страна должна подать заявку в НАТО в первоочередном порядке.

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Анна Щербакова
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