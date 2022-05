Врач назвала шесть убивающих иммунитет повседневных привычек

Врач Салуджа-Шарма назвала стресс, недосып и алкоголь главными убийцами иммунитета

Доктор медицинских наук, сертифицированный врач в области неотложной медицины Риту Салуджа-Шарма перечислила шесть распространенных повседневных привычек, убивающих иммунную систему. Ее слова приводит издание Eat This, Not That!.

Одной из главных привычек, которые серьезно ослабляют иммунитет, медик назвала хронический недосып. По ее словам, сон имеет решающее значение для оптимального функционирования иммунной системы, потому жизненно важно отдыхать ночью не меньше семи-восьми часов. Также на способность организма сопротивляться болезням и инфекциям прямое влияние оказывает сильный стресс. Нервное напряжение повышает уровень кортизола в крови, что со временем может привести к развитию воспалительных процессов и истощит иммунную систему. Салуджа-Шарма рекомендовала включить в распорядок дня йогу и медитации, направленные на снижение стресса и управление физиологическими реакциями организма на него.

«Убийцами» иммунитета врач также назвала курение и употребление слишком большого количества алкоголя. Обе вредные привычки делают организм более восприимчивым к инфекциям и увеличивают риск онкологических заболеваний. Кроме того, курение может спровоцировать развитие ревматоидного артрита, а алкоголь негативно влияет на кишечный микробиом, напрямую связанный с иммунитетом. Негативно сказывается на иммунитете, по словам Салуджа-Шарма, и малоподвижный образ жизни, который приводит к лишнему весу и обострению хронических заболеваний. Специалист рекомендовала не пренебрегать умеренной физической активностью (от 30 до 60 минут пять раз в неделю), так как это позитивно повлияет на состояние здоровья.

В заключение специалист посоветовала следить за тем, чтобы питание было разнообразным и сбалансированным, так как диета с низким содержанием питательных веществ будет препятствовать способности бороться с инфекциями и замедлит выздоровление. Врач напомнила, что в день необходимо съедать не менее пяти порций овощей и фруктов, чтобы обеспечить организму нужное количество витаминов, минералов, фитонутриентов, клетчатки и антиоксидантов.

