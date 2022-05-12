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Мать Сапеги назвала отвратительной женитьбу Протасевича

Мать Софии Сапеги назвала отвратительной свадьбу Романа Протасевича с другой девушкой

Фото: @pr0tez

Мать россиянки Софии Сапеги, приговоренной в Белоруссии к шести годам тюрьмы, назвала отвратительной женитьбу бывшего возлюбленного ее дочери, основателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, на другой девушке. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Анна Дудич рассказала, что ее семья узнала о свадьбе Протасевича от журналистов. «Нам позвонили, попросили отчима Софьи прокомментировать ситуацию. Он успел только сказать: "Кто это такой, мы его не знаем". Мой муж — настоящий мужчина. Для него случившееся неприемлемо и отвратительно», — отметила мать Сапеги.

Она назвала омерзительным заявление самого Протасевича по поводу свадьбы. «Я просто хочу напомнить Роману один эпизод. Когда ребят уже арестовали, нам разрешили встретиться с Протасевичем в Минске. Он рассказывал мне, как любит мою дочь. Тогда у меня слезы навернулись» — вспомнила Дудич.

Она рассказала, что Сапега ничего не знает о свадьбе бывшего возлюбленного. «Я как женщина представляю, какой это будет удар для нее. Шестого мая ей вынесли приговор, а через три дня Роман женится», — добавила Анна.

Протасевич сообщил о своей свадьбе 9 мая. Он не назвал имя жены, на опубликованной фотографии из ЗАГСа лица девушки не было видно. Основатель NEXTA заявил, что они с Сапегой были на грани разрыва, когда их задержали в мае 2021 года. По словам Протасевича, его с россиянкой «уже примерно семь месяцев фактически ничего не связывает».

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София Сарджвеладзе
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