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Лукашенко предложил России выстраивать притягательное сотрудничество

Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия должны выстраивать притягательное сотрудничество

Фото: пресс-служба администрации президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил выстраивать притягательное для других стран сотрудничество с Россией. Об этом он высказался на встрече с губернатором Хабаровского края Михаилом Дягтеревым, передает БЕЛТА.

Лукашенко призвал выстраивать российско-белорусское сотрудничество таким образом, чтобы его опыт «был востребован и притягателен для других республик». При этом территорию от Бреста до Владивостока он назвал «общим Отечеством».

«Несмотря на то что на этом общем пространстве появились суверенные, независимые государства, мы как люди разумные должны отойти от разного рода предрассудков и организовать нормальное взаимодействие, чтобы было не хуже, чем в Советском Союзе», — добавил президент.

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Лукашенко также отметил, что его идеология базируется на представлении о восточнославянской цивилизации как «одной из опор и основ вообще мировой цивилизации». «И уничтожить ее — это значит уничтожить полпланеты как минимум. Но мы должны на этом стоять, мы должны выдержать, это сегодня очень актуально», — отметил глава республики.

Ранее Лукашенко призвал «пока еще сомневающихся союзников» поскорее сплотиться вокруг России и Белоруссии. «Без скорейшего сплочения нашей цивилизации, без укрепления политических, экономических и военных связей нас завтра может не быть», — подчеркнул он.

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Георгий Нестеров
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