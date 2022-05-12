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Матвиенко высказалась по поводу будущего статуса Херсонской области

Матвиенко заявила, что Россия поддержит решение жителей Херсонской области об их статусе
Валентина Матвиенко

Валентина Матвиенко. Фото: Совет Федерации / Flickr

Россия согласится с решением, которое примут жители Херсонской области относительно будущего статуса своей территории. Такое заявление сделала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Ее слова в четверг, 12 мая, приводит ТАСС.

Она также высказала мнение, что это решение местные жители должны принять самостоятельно.

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О том, что власти Херсонской области хотят обратиться к президенту Владимиру Путину с просьбой о принятии региона в состав России, 11 мая сообщил заместитель председателя военно-гражданской местной администрации Кирилл Стремоусов. Он пояснял, что руководство не планирует проводить референдум и создавать республику.

Комментируя эту инициативу, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что процедура принятия решения о том, войдет ли Херсонская область в состав РФ, должна быть юридически абсолютно четкой и легитимной, по аналогии с Крымом.

Пресс-секретарь президента подчеркнул также, что местные жители должны сами «определять свою судьбу».

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Евгения Куликова
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